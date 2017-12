Najmladší držiteľ Oscara za hlavnú úlohu - Adrien Brody

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Americký herec, držiteľ Oscara Adrien Brody sa narodil 14. apríla 1973 v newyorskom Queense. Jeho matka je fotografka maďarského pôvodu Sylvia Plachy a otec Elliot Brody ...

13. apr 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Americký herec, držiteľ Oscara Adrien Brody sa narodil 14. apríla 1973 v newyorskom Queense. Jeho matka je fotografka maďarského pôvodu Sylvia Plachy a otec Elliot Brody profesor histórie poľsko-židovského pôvodu. Už ako dieťa zabával svojich kamarátov kúzlami s prezývkou Úžasný Adrien. Navštevoval prestížnu newyorskú umeleckú strednú školu Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts. Rodičia ho zapísali na hodiny herectva, aby ho odtrhli od "nebezpečných rovesníkov," s ktorými sa stretával. V roku 1992 sa vážne zranil pri nehode na motorke - preletel ponad auto a dopadol na nohy na chodník. Zo zranení sa liečil niekoľko mesiacov. V štúdiu herectva pokračoval na American Academy of Dramatic Arts. Počas štúdií sa predstavil v niekoľkých malých divadelných a televíznych úlohách, ale neskôr sa rozhodol odísť z New Yorku, aby sa pokúsil dosiahnuť uznanie v Hollywoode.

Po niekoľkých nevýrazných úlohách a filmoch sa v roku 1998 predstavil v snímke Terrencea Malicka Tenká červená čiara a o rok neskôr v Krvavom lete v New Yorku Spikea Leeho. Po filmoch Oxygen (1999), Harrisonove kvety (2000) a Aféra s náhrdelníkom (2001) prišla pravdepodobne jeho najväčšia šanca v podobe ponuky od režiséra Romana Polanskeho. V roku 2002 sa Adrien predstavil v hlavnej úlohe jeho filmu Pianista, za ktorú dostal Oscara v kategórii najlepší mužský herecký výkon v hlavej úlohe. Vďaka presvedčivému stelesneniu človeka, ktorý prešiel peklom, keď sa počas druhej svetovej vojny v Poľsku skrýval pred nacistami, sa 23. marca 2003 vo veku 29 rokov a 343 dní stal najmladším hercom v histórii, ktorý túto prestížnu Zlatú sošku získal. Zároveň je jediným hercom, ktorý získal Oscara v hlavnej hereckej kategórii, keď bol nominovaný súčasne so štyrmi predchádzajúcimi držiteľmi tejto ceny. Uspel vo výnimočnej konkurencii, ktorou mu boli Nicolas Cage (za dvojúlohu - Charlie a Donald Kaufman v snímke Adaptácia), Michael Caine (Thomas Fowler v Tichom Američanovi), Daniel Day-Lewis (Bill 'The Butcher' Cutting v Gangoch New Yorku) a Jack Nicholson (Warren Schmidt v Schmidtovom príbehu). Ako jediný americký herec získal za rovnakú úlohu aj Cézara - francúzsky ekvivalent Oscara. Aby sa poriadne pripravil na stvárnenie pianistu Wladyslawa Szpilmana, vzdal sa na niekoľko mesiacov svojho apartmánu a auta - aby precítil pocit osamelosti a straty, naučil sa hrať Chopinove skladby a zhodil 13 kilogramov.

Po Pianistovi stvárnil tri rôzne postavy v troch veľmi odlišných filmoch. Najprv to bol mentálne postihnutý mladík Noah Persey v horore M. Nighta Shyamalana Osada (2004), potom veterán z vojny v Perzskom zálive Jack Starks v thrilleri Zvieracia kazajka (2005) Johna Mayburyho a napokon spisovateľ Jack Driscoll v remaku kultovej snímky King Kong (2005) režiséra Petra Jacksona. Zahral si aj v niekoľkých televíznych reklamách. Mnohí ho kritizovali, že spôsob, akým si vyberá úlohy, neodráža zrelosť držiteľa Oscara. Brody reagoval, že si jednoducho vyberá úlohy, ktoré sa mu zdajú "zábavné." Začiatkom januára tohto roku potvrdil, že si zahrá nepopulárneho Jokera v pripravovanom pokračovaní snímky Batman začína, ktorého premiéru ohlásili na rok 2008. Je veľkým hip-hopovým fanúšikom a plánuje sa stať producentom.