V New Yorku budú dražiť manželskú zmluvu Marilyn Monroe

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) - Manželská zmluva americkej herečky Marilyn Monroe z roku 1954 pôjde v New Yorku do aukcie. Herečka si v tomto roku zobrala bejzbalového hráča Joea DiMaggia v San Franciscu.

13. apr 2006 o 15:10 SITA

Teraz budú mať jej fanúšikovia jedinečnú možnosť kúpiť si úradne overený sobášny list známeho páru. Zmluva je napísaná zeleným atramentom a Monroe ju podpísala ako Norma Jean Dougherty, čo bolo jej občianske meno z prvého manželstva. Očakáva sa, že by tento dokument mohli vydražiť v prepočte za 310 až 465 tisíc korún. Dražba sa uskutoční 19. mája. Manželstvo hviezdneho páru trvalo iba 274 dní, no známi oboch hviezd potvrdili, že obaja plánovali obnovenie manželstva tesne pred herečkinou záhadnou smrťou v roku 1962. Na aukcii sa objaví i telegram, v ktorom Monroe DiMaggiovi v roku 1961 naznačila, že by chcela obnoviť ich vzťah. Najdrahšími položkami na aukcii budú však starý herečkin pas a milostný list, ktorý DiMaggiovi napísala a on ho v peňaženke nosil až do svojej smrti. Ceny oboch sa odhadujú na 930 tisíc korún.