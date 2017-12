Hviezda filmu Gejša Gong Li si zahrá v novom filme Tima Burtona

14. apr 2006 o 15:32 SITA

BRATISLAVA 14. apríla (SITA/AP) - Čínska herečka Gong Li si zahrá v novom filme režiséra Tima Burtona Believe It or Not. Nakrúcať by sa pritom malo začať už v októbri a hviezda by si mala zahrať po boku Jima Carreyho. Americký herec stvárni postavu karikaturistu Roberta L. Ripleyho, ktorý stál za vznikom kreslenej série Believe It or Not!. Gong údajne v súboji o úlohu porazila ďalšiu čínsku hviezdu Zhang Zhiyi. Diváci mali naposledy možnosť Gong vidieť v snímkach Gejša a 2046.