Cage je neuveriteľne chladnokrvný, ale aj rovnako urozprávaný

18. apr 2006 o 9:00 ONDREJ STARINSKÝ(Autor je filmový publicista)

Obchodník so smrťou (Lord of War) * USA * 2005 * 122 minút * Scenár a réžia: Andrew Niccol * Kamera: Amir Mokri * Hudba: Antonio Pinto * Strih: Zach Staenberg * Hrajú: Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke, Bridget Moynahan, Ian Holm * Premiéra v SR: 13. apríla

Nicolas Cage stojí v čiernom obleku s kufríkom v ruke na ceste vydláždenej prázdnymi nábojnicami a povie zopár slov, ktoré by mohli slúžiť ako reklamný slogan k práve sa začínajúcemu filmu. Potom chvíľu sledujeme svet z perspektívy náboja automatickej zbrane od jej zrodu v továrni kdesi na území bývalého Sovietskeho zväzu až po smrť (náboja aj dotyčnej obete) v Afrike.

V týchto prvých pár minútach sa dozvieme v podstate všetko, ale keďže Obchodník so smrťou je dlhometrážny film, tak pokračuje.

Keď syna ukrajinských imigrantov Yuriho Orlova prestalo baviť ponevieranie sa po predmestí, dal sa na obchod so zbraňami. Čoskoro sa vypracuje a z jednej Uzi sa stanú celé zásielky všakovakých druhov strelných zbraní v rôznych štátoch sveta a po studenej vojne aj celý arzenál tzv. špeciálnej techniky. Popri oslnivej profesionálnej kariére sledujeme Yuriho vzťah s manželkou a bratom, jeho súperenie so snaživým agentom Interpolu a konkurenčným obchodníkom so zbraňami.

Režisér Andrew Niccol (Gattaca) sa tak pokúsil napodobniť Martina Scorseseho, lenže Kasíno alebo Mafiáni ostali len nedosiahnuteľnou métou. Ťažko povedať, čo sa režisérovi nevydarilo viac. Či herecké obsadenie alebo scenár postavený na predvídateľných a neoriginálnych situáciách, či patetické sentencie, ktoré sa namnožia pri každej závažnejšej téme rozhovoru, alebo vedenie hercov pri ich vyslovovaní. Najväčším negatívom filmu je však v konečnom dôsledku "lopata", ktorou Niccol trieska neustále divákovi o hlavu.

Od prvých minút sprevádza filmový obraz Cageov neustávajúci a unavujúci komentár. Snímka je plná prvoplánových metafor (prázdne nábojnice vyletujú zo samopalu za zvuku cinkania pokladnice) a efektných kontrastov. Jeho kvalite nepomáha ani jednoduchý politický komentár či nezaujímavé jednorozmerné postavy. Na prvý pohľad obchodník s nelegálnym tovarom, zapletený do vysokej politiky a žijúci dvojitým životom, ponúka veľa možností pre zručného autora. Andrew Niccol si však vybral tú najjednoduchšiu.

Aj napriek tomu, že film vznikol mimo veľkých štúdií, siahol režisér a scenárista po overených a dávno opozeraných typoch z tenkého katalógu hollywoodskych charakterov, pričom ich nedokázal ničím ozvláštniť. Yuri Orlov je chladnokrvný obchodník, ktorý nemihne brvou ani nad tváričkou malého Afričana čakajúcou na istú smrť. Jeho manželka je úhľadne "vygendrovaná" pekná, milá a citlivá domáca pani z vyššej spoločnosti s umeleckými sklonmi otáznej kvality.

Agent Interpolu je až naivne poctivý idealista v medziach zákona. Jedine postava Yuriho brata - spočiatku aj spoločníka v rodinnej firme, neskôr narkomana s tragickým koncom - sa pokúša mať ambivalentné pocity. Tej to však môžeme odpustiť, keďže má skôr funkciu svedomia, ktoré Yuri nemá.

Obchodník so smrťou je podľa úvodného titulku inšpirovaný skutočnými udalosťami. Ale podobne ako ostatné filmy hrdiace sa týmto prívlastkom, má viac spoločného s konvenčnou filmovou skutočnosťou ako s tou našou.