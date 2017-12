New Order vydajú nové DVD

18. apr 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Skupina New Order pripravuje pre svojich fanúšikov ďalšiu novinku. Už začiatkom leta plánujú vydať nové koncertné DVD. Ide o záznam dvoch najväčších koncertov z minulého roku. Do obchodov by sa malo dostať 19. júna. Okrem vydania nového DVD plánuje kapela zahrať na niekoľkých hudobných festivaloch v Španielsku a Veľkej Británii.

