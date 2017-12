Scary Movie 4 stanovil nový veľkonočný rekord

18. apr 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 18. apríla (SITA/AFP) - Film Scary Movie 4, najnovšia paródia na populárne hororové príbehy, stanovil v počte divákov nový veľkonočný rekord v severnej Amerike. Podľa spoločnosti Encino, film počas veľkonočných sviatkov zarobil v prepočte 1,242 miliardy korún. Tým pokoril rekord 930 miliónov korún stanovený filmom Úkryt z roku 2002. S hereckým obsadením, v ktorom nechýbal televízny moderátor Dr. Phil, basketbalista Shaquille O'Neal a modelka Carmen Electra, si Scary Movie 4 zobral na mušku filmy ako Vojna svetov, Nenávisť, Saw a Osada. Animovaná komédia Doba ľadová 2 za uplynulé sviatky zarobila v prepočte 618 miliónov korún. Počas troch týždňov v kinách tak celkovo stihla zarobiť už viac ako 4,5 miliardy korún. Bejzbalová komédia Benchwarmers s Davidom Spadom, Robom Schneiderom a Jonom Hederom v hlavných úlohách sa dostala na tretie miesto so zárobkom v prepočte 309 miliónov korún. Štvrtým najsledovanejším filmom počas Veľkej noci bola animovaná komédia Divočina, ktorá štyri týždne od svojho uvedenia zarobila v prepočte 299 miliónov korún. Film Take the Lead s Antoniom Banderasom v hlavnej úlohe tanečného inštruktora skupiny mladých ľudí, počas sviatkov zarobil v prepočte 210 miliónov korún. Na šiestej priečke skončil Spojenec režiséra Spika Leeho s Denzelom Washingtonom a Jodi Foster v hlavných úlohách (197 miliónov korún, celkovo 2,33 miliardy korún). Siedmy bol triler Lucky Number Slevin (148 miliónov korún) a to i napriek silnému hereckému obsadeniu, v ktorom sa objavili hviezdy ako Josh Hartnett, Morgan Freeman, Bruce Willis a Ben Kingsley. Do prvej desiatky sa dostali aj filmy ako Thank You for Smoking (8. miesto, 139 miliónov korún), Failure to Launch (9. miesto, 80 miliónov korún) a V ako Vendetta (10. miesto, 67 miliónov korún). Prvých dvanásť filmov zarobilo počas veľkonočných sviatkov v prepočte spolu 3,399 miliardy korún. Predchádzajúci víkend to bolo 3,176 miliardy korún a v rovnakom období pred rokom iba 2,762 miliardy korún.