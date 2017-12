Filmy Miloslava Luthera v bratislavskom kine Tatra

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - Návštevníci kina Tatra sa môžu tešiť na voľný cyklus filmov venovaný osobnosti mesiaca, ktorou bude v máji známy slovenský režisér a scenárista Miloslav Luther. V rámci cyklu ...

18. apr 2006 o 10:41 SITA

BRATISLAVA 18. mája (SITA) - Návštevníci kina Tatra sa môžu tešiť na voľný cyklus filmov venovaný osobnosti mesiaca, ktorou bude v máji známy slovenský režisér a scenárista Miloslav Luther. V rámci cyklu budú odpremietané filmy: Kráľ Drozdia brada (20. mája, 16:00), Mahuliena zlatá panna (21. mája, 16:00) , režisérska verzia filmu Útek do Budína (22. mája, 18:30), Štek (22. mája, 20:30) a Zabudnite na Mozarta (23. mája, 18:30) Chodník cez Dunaj (23. mája, 20:30).

Tento významný tvorca začínal ako asistent u Stanislava Barabáša, Ivana Balaďu a Ela Havettu. Po absolvovaní réžie hraného filmu na Filmovej a televíznej fakulte akadémie múzických umení v Prahe pracoval v Česko-slovenskej televízií Bratislava na adaptáciách literárnych diel. Filmy Kráľ Drozdia brada, Mahuliena zlatá panna a životopisný psychotriller Zabudnite na Mozarta boli natočené v koprodukcii so SNR. Po prechode do Slovenskej filmovej tvorby Bratislava-Koliba nakrútil filmy Chodník cez Dunaj a Štek. Zatiaľ jeho posledným hraným filmom je Útek do Budína a po odpremietaní režisérskej verzie sa návštevníci budú môcť zapojiť do diskusie s tvorcom.

Miloslav Luther za svoju tvorbu získal množstvo domácich aj medzinárodných ocenení. V súčasnosti pôsobí aj ako pedagóg réžie na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Agentúru SITA informoval Igor Novotný z Continental film.