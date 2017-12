M. J. Fox vďačí Parkinsonovej chorobe za jednoduchšie hranie

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Americký herec Michael J. Fox je presvedčený o tom, že sa vďaka Parkinsonovej chorobe stal lepším hercom, keďže sa jeho hranie do veľkej miery zjednodušilo. Herec priznal, ...

18. apr 2006 o 14:10 SITA

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Americký herec Michael J. Fox je presvedčený o tom, že sa vďaka Parkinsonovej chorobe stal lepším hercom, keďže sa jeho hranie do veľkej miery zjednodušilo. Herec priznal, že už sa nemôže spoliehať na lekcie herectva, ktoré kedysi brával, a aj preto vyvinul jednoduchší spôsob komunikácie a vedenia rozhovorov pred kamerami. Najväčším problémom pre herca je, keď sa režisér snaží nakrútiť jednu a tú istú scénu z viacerých uhlov. Fox sa totiž vždy obáva, či bude schopný zahrať to isté rovnako dvakrát po sebe. "Vždy nakrúcame celky a polocelky inak. Tie sa neskôr iba zostrihajú. Takýmto spôsobom je to pre mňa jednoduchšie," povedal herec.