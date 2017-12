Winfrey a Aniston spoločne popreli správy o plánovanej svadbe

18. apr 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Jedna z najznámejších amerických moderátoriek Oprah Winfrey zatelefonovala zo svojej talkshow priateľke Jennifer Aniston, aby spoločne vyvrátili správy o tom, že sa pre herečku chystá usporiadať svadbu vo svojom kalifornskom sídle. Obe hviezdy sa dobre pobavili na správach o údajnej recepcii v prepočte za takmer 250 miliónov korún, ktorú mala Winfrey pre Aniston nachystať v sídle v Santa Barbare. Podľa správ sa na večierku mal zúčastniť aj známy čelista Yo-Yo Ma a skupina Coldplay. "Znie to, akoby si mi chcela dať celú Santa Barbaru," komentovala celú záležitosť Aniston. Winfrey pri tejto príležitosti uviedla na pravú mieru aj informácie o jej údajnom rozchode s dlhoročným partnerom Steadmanom Grahamom. Podľa jej slov bulvár zašiel ako obvykle priďaleko, keď si vymyslel správu o rozchode. Všetko vzniklo iba z nedorozumenia, keď bola priateľa odviezť na letisko. "Na tej fotke som sa ho iba pýtala, či má lístok. Bolo tam však napísané, že som bola nahnevaná a že napätie medzi nami cítili všetci naokolo. Ak by sme sa niekedy rozišli, sľubujem, že ak by sa niečo také stalo, o čom pochybujem, hneď na druhý deň budem v televízii a všetkým vám o tom poviem," uzavrela