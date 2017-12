Courtney Love sa zamilovala do Londýna

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Rockerke Courtney Love sa tak zapáčilo v Anglicku, že uvažuje nad investíciou do nehnuteľností a kúpou domu priamo v Londýne. Ako informuje denník the Sun, vdova po zosnulom ...

18. apr 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Rockerke Courtney Love sa tak zapáčilo v Anglicku, že uvažuje nad investíciou do nehnuteľností a kúpou domu priamo v Londýne. Ako informuje denník the Sun, vdova po zosnulom Kurtovi Cobainovi z Nirvany ponúkla veľkú sumu za bývalý apartmán speváčky Mel C v Hampsteade, kde sa nachádzajú príbytky aj ďalších prominentov, ako je speváčka Emma Bunton alebo futbalista Freddie Jungberg.