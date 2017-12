Sarah Jessica Parker rozdávala diamantové prstene

18. apr 2006 o 17:24 SITA

BRATISLAVA 18. apríla (SITA) - Herečka Sarah Jessica Parker darovala svojim kolegyniam zo seriálu Sex v meste veľké diamantové prstene. Sarah v úlohe spisovateľky Carrie Bradshaw darovala pamätné prstene herečkám Kristin Davis, Kim Cattrall a Cynthii Nixon, aby im pripomínal spoločné roky strávené pri nakrúcaní úspešného seriálu. Sexi herečka však popiera dohady o tom, že by plánovala opätovné spojenie s kolegyňami a nakrútenie celovečerného filmu. "Nemyslím, že by sa to dalo zrealizovať, lebo kulisy sme doslova hodili do koša," povedala Sarah, ktorá je vydatá za herca Matthewa Brodericka.