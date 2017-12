Etnofolk, klasické gitary a exotický nujazz

BRATISLAVA - Hneď tri zaujímavé hudobné akcie sa v najbližších dňoch uskutočnia v Bratislave. Koncertovať budú známa česká etnofolková skupina Koa, klasickí gitaristi z niekoľkých krajín sveta a japonská nujazzová formácia Soil & Pimp.

19. apr 2006 o 11:00

Skupina Koa. FOTO - KOA.CZ



Prvky hudby latino, rómskeho folklóru, ale aj džez - to je typický zvuk skupiny Koa, známej predovšetkým zo spolupráce so speváčkou Zuzanou Navarovou. Po jej smrti štvorčlenná medzinárodná formácia pokračuje v koncertovaní a nahrávaní albumov. Ten najnovší má jednoduchý názov Koa, výrazne sa na ňom podieľal nevidiaci harmonikár-pianista so slovenskými koreňmi Mário Bihári a krstiť sa bude práve na zajtrajšom vystúpení v Klube za zrkadlom v Petržalke.

Hosťom večera začínajúceho sa o 20.00 h bude piešťanská formácia Slniečko, známa veselými textami v írečitom piešťanskom dialekte.

Priaznivcom žánru klasická hudba je určený druhý ročník festivalu Bratislavská komorná gitara. V dňoch 20. až 23. apríla sa v CC centre na Jiráskovej ulici predstaví niekoľko mladých umelcov z celej Európy. Okrem štyroch koncertných večerov organizátori pripravujú ešte workshop a majstrovské kurzy. Viac informácií hľadajte na www.bratislavafestival.sk.

Za poslednou akciou sa treba vybrať v piatok 21. apríla do klubu Galéria Duna. Vo vynovených priestoroch si o jedenástej hodine svoje akustické nástroje rozbalí japonské kombo Soil & Pimp, ktoré predchádza povesť "džezových chuligánov" hrajúcich až s punkovým nasadením. Okrem tejto kapely bude návštevníkov ďalšieho večierka z koncertného cyklu Sushi Jazz zabávať aj chorvátsky dídžej a producent Eddy Ramich spolu s rezidentmi bratislavského Nu Spirit Baru.

(her)