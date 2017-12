V Dannyho trinástke možno aj Manilow, Dion a Cohen

19. apr 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Hudobné legendy ako Barry Manilow a Céline Dion, no i britský komik Sacha Baron Cohen vedú podľa interných informácií filmovej produkcie rozhovory o možnej spolupráci na pripravovanom filme Dannyho trinástka. S nakrúcaním by sa malo začať už v júli v kalifornskom Burbanku, kde pre tento účel postavia plne funkčné kasíno. Filmové štúdiá Warner Bros chcú speváckymi hviezdami vniesť do filmu hudobnú silu. Cohen, ktorý sa preslávil svojim alter egom, komickou postavou Ali G, by sa mal objaviť v úlohe, ktorú špeciálne pre neho napísal George Clooney, ktorý je vo filme hlavnou hviezdou. "Myslím, že je to úžasný herec a tak som mu jednu úlohu napísal na mieru. Viem, že je fanúšikom mojej práce a už čoskoro budeme obaja spolu pracovať. Bude to excentrická postavička," povedal Clooney.