Meryl Streep obraňuje Lindsay Lohan

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Americká herečka Meryl Streep sa kriticky pustila do novinových článkov, ktoré tvrdia, že herecké schopnosti jej budúcej kolegyne z filmu Prairie Home Companion Lindsay ...

19. apr 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Americká herečka Meryl Streep sa kriticky pustila do novinových článkov, ktoré tvrdia, že herecké schopnosti jej budúcej kolegyne z filmu Prairie Home Companion Lindsay Lohan vážne trpia jej neustálym ponocovaním a navštevovaním večierkov. Streep je presvedčená, že Lohan bude v úlohe jej dcéry dokonalá, a to i dokonca napriek tomu, že sa osobne ešte nikdy predtým nestretli. "Film Strelený piatok som videla asi sedemkrát. Mám tri dcéry a doma máme fanklub Lindsay Lohan. Pred bulvárom sa mám na pozore, ale nečítam ho. Úprimne, vôbec ma netrápi. Lindsay určite pozná svoje choroby lepšie než my všetci ostatní. A keď sa povie 'Akcia', tak Lindsay pred kamerami doslova ožije. To, zdá sa, nikoho nezaujíma," povedala držiteľka Oscara.