Michael Jackson pripravuje nový album

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Spevák Michael Jackson sa opäť vrátil do nahrávacieho štúdia a budúci rok plánuje vydať nový album. Informovala o tom nahrávacia spoločnosť Two Seas Records so sídlom v ...

19. apr 2006 o 16:05 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Spevák Michael Jackson sa opäť vrátil do nahrávacieho štúdia a budúci rok plánuje vydať nový album. Informovala o tom nahrávacia spoločnosť Two Seas Records so sídlom v Bahrajne, ktorú vlastní šejk Abdulla bin Hamad Al Khalifa, syn bahrajnského kráľa. Nahrávacia spoločnosť v utorok informovala, že s kráľom popu podpísala exkluzívnu nahrávaciu zmluvu na album, ktorý by mal vyjsť koncom roka 2007. "Nesmierne sa teším z toho, že som opäť v štúdiu a nahrávam," povedal Jackson vo vyhlásení vydanom v Londýne. Nahrávacia spoločnosť Two Seas Records vydala aj benefičný Jacksonov singel k hurikánu Katrina.