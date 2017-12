Izraelsko-americké Avishai Cohen Trio 23. apríla v Babylone

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Bratislavský klub Babylon sa v nedeľu 23. apríla opäť stane svedkom medzinárodného hudobného stretnutia - o 20:00 sa tam predstaví izraelsko-americké Avishai Cohen Trio.

19. apr 2006 o 13:30 SITA

Zoskupenie reprezentuje Avishai Cohen - akustická a elektrická basa, Sam Bar-Sheshet - klavír, varhany, melodica a Mark Guiliana - bicie, perkusie. Izraelský rodák Cohen sa na newyorskej scéne objavil koncom 90. rokov, publikum si získal mohutnou rytmikou a silným zvukom, naplno prejavil svoju záľubu v rafinovaných rytmoch a taktových označeniach. Do hudby zapojil etnické prvky. Zažiaril vďaka spolupráci s pianistom Daniom Perézom na jeho albume Panamonk. V mysliach skalných fanúšikov sa jeho meno spája aj s formáciou Origin sextet, kde bol spolu s Chick Coreom zakladajúcim členom. Zoskupenie sa neskôr pretransformovalo na New Trio, ktoré z Cohena urobilo jednu z najvýraznejších postáv súčasného džezu. Časopis Down Beat ho označil za "džezového vizionára globálnych rozmerov".

Klavirista Sam Bar-Sheshet sa narodil v Chicagu a od konca 90. rokov zbieral všetky džezové študentské ceny. Jeho ďalšie kroky preto viedli na štúdium džezu na William Paterson Univerzity v New Jersey. Od tej doby často spolupracuje s Ravi Coltranom, Dickom Oattsom, Cassandrou Wilson, Davom Samuelsom a Georgom Garzonom. Zároveň je neoddeliteľnou súčasťou Avishai Cohen Tria. O energickom bubeníkovi Markovi Guilianym z New Jersey sa kritici vyjadrujú ako o džezovej hviezde budúcnosti. Na bicie hrá len necelých deväť rokov a na newyorskej scéne ho všetci nazývajú "majstrom rýchleho tempa".