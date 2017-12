Pri Dunaji zahrajú veľké mená

Len zopár hodín a kilometrov nás delí od festivalu, ktorý sa bude konať v rakúskom Kremse. Do malebného mestečka ležiacom pri Dunaji sa počas najbližších troch týždňov nasťahuje niekoľko vynikajúcich hudobníkov z celého sveta.

20. apr 2006 o 11:00

Američan Mike Patton v Kremse predvedie "big band" zložený zo svojich skupín Fantomas a Melvins. FOTO - DONAUFESTIVAL



"Popkultúra ako bitevné pole experimentu," znie slogan celej akcie, ktorá dokazuje, že špičkové akcie sa nemusia odohrávať len vo veľkých metropolách a že "vidiek" neznamená len krepčiacich folkloristov. Donaufestival 2006 zmení oddnes až do 6. mája Krems na moderné centrum s lákavým programom, aký by mohli závidieť mnohí organizátori hocikde inde. Prvé veľké mená tu vystúpia už zajtra - spevák Mike Patton známy z pôsobenia vo Faith No More privezie svoje dve aktuálne skupiny Melvins a Fantomas, v ten istý večer ešte vystúpia superhviezdy scény experimentálnej elektronickej hudby Autechre a aj u nás dobre známa rumunská worldmusicová úderka Taraf de Haidouks.

Práve žánrová otvorenosť je typická pre celý festival: návštevníkov čaká kabaretno-rockové duo Dresden Dolls, dôležitá postava ambient music Vladislav Delay, vychytený britský producent Matthew Herbert, nemecké legendy progresívneho rocku Faust, austrálski indie-popoví Architecture in Helsinki a ďalšie zaujímavé mená. Popri koncertoch figurujú v programe aj sound artové inštalácie, ktoré povyberal uznávaný britský teoretik David Toop a tematické filmové projekcie. Podrobný program nájdete na www.donaufestival.at. (her)