Neil Young nachystal ostrý politický album

BRATISLAVA 20. apríla (SITA/AP) - Ak sú komentáre amerického speváka a skladateľa Neila Younga na jeho oficiálnej stránke náznakom k jeho pripravovanému albumu Living With War, tak sa jeho fanúšikovia ...

20. apr 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 20. apríla (SITA/AP) - Ak sú komentáre amerického speváka a skladateľa Neila Younga na jeho oficiálnej stránke náznakom k jeho pripravovanému albumu Living With War, tak sa jeho fanúšikovia môžu tešiť na ostré, politicky ladené dielo namierené proti vláde prezidenta Busha a vojne v Iraku. Young však vo svojom boji nie je jediným umelcom. Speváčka Pink, ktorá sa preslávila skôr kritikou popových hviezdičiek, než politických špičiek, si prezidenta Busha zobrala na mušku v piesni Dear Mr. President na jej najnovšom albume I'm Not Dead Yet. Takisto i jedna z posledných kapiel štýlu grunge, legenda Pearl Jam, ktorá mala vždy jasné politické názory, v piesni World Wide Suicide hovorí o zbytočnej smrti vojaka.

Všetci títo umelci reprezentujú vytrvalé protivojnové postoje už od začiatku vojny v roku 2003. Vlnu nevôle zdvihli i umelkyne ako Dixie Chicks či Madonna, ktoré sa tiež z času na čas kriticky vyjadria k tomuto medializovanému vojnovému konfliktu. "Ľudia boli, aspoň prvých pár mesiacov, veľmi pozorní. Dnes táto pozornosť upadá," povedal Sean Ross z výskumného centra Edison Media Research, ktoré sa zoberá sledovaním rádiostaníc a ostatných médií. Po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 vydal Neil Young pieseň Let's Roll o pasažieroch letu 93, ktorí vďaka svojmu hrdinstvu odvrátili teroristický útok na strategický cieľ vo Washingtone. V časoch najhlbšej americkej krízy sa táto pieseň vysoko cenila za svoj patriotický odkaz. Podobne ľudia vnímali i piesne ako Courtesy of the Red, White & Blue (The Angry American) od Tobyho Keitha či Freedom od Sira Paula McCartneyho.

Neil Young bol však aj jedným z prvých odporcov vojny v Iraku. Na albume Living in War si tento vojnový veterán nedáva servítky pred ústa a priamo útočí na prezidenta. Justin Sane z rockovej skupiny Anti-Flag, ktorá už roky vystupuje proti vojne a Bushovej vláde, povedal, že umelci boli vždy v prvých líniách sociálnych zmien a že vyjadrenia v piesňach sú skvelou formou ako ľudí upozorniť na problémy, ktoré strednoprúdové médiá prehliadajú. "Je na umelcoch robiť vyjadrenia, o ktorých by mala spoločnosť diskutovať," povedal. "Ak je medzi umelcami vzrastajúci trend v negatívnych názoroch na vojnu, je to preto, lebo ľudia ju jednoducho už nemôžu ďalej ignorovať," dodal.