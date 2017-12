Envirofilm odštartuje začiatkom mája

BRATISLAVA 20. apríla (SITA) - Environmentálna jar, ktorú tradične pripravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odštartuje v sobotu pri príležitosti ...

20. apr 2006 o 14:03 SITA

BRATISLAVA 20. apríla (SITA) - Environmentálna jar, ktorú tradične pripravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odštartuje v sobotu pri príležitosti osláv Dňa Zeme. Nosným podujatím envirojari je 12. ročník medzinárodného festivalu filmov Envirofilm, do ktorého sa zapojilo 23 krajín so 109 snímkami. Uskutoční sa od 2. do 6. mája v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a vo Zvolene. Cieľom celého programu je informovať verejnosť o problematike životného prostredia a upozorniť ich na nutnosť jeho ochrany. Na dnešnej tlačovej besede o tom informovala riaditeľka festivalu Kornélia Rišová.

Ako uviedol generálny riaditeľ SAŽP Miroslav Tončík po prvýkrát sa na festivale zúčastnia aj snímky z Arménska a Estónska. "Z celkového počtu 109 prihlásených snímok vybrala predvýberová komisia 34, ktoré budú premietané a posudzované výberovou porotou," konštatoval Tončík. Rekordmanom v počte prihlásených filmov je John Doyle z Veľkej Británie, ktorý prihlásil až šesť snímok. "Tri filmy poslal aj známy slovenský dokumentarista Palo Barabáš, no predvýberová komisia odporučila do užšieho kola len dve jeho snímky - Pururambo a Premeny Tatier," povedal Tončík. Ako uviedol, tomuto dokumentaristovi bude venovaný vo štvrtok 4. mája večer v Banskej Bystrici, ktorý odmoderuje jeho priateľ Steve Lichtag. Palo Barabáš bol vyhlásený za osobnosť 12. ročníka Envirofilmu.

Súťažné filmy hodnotí porota v zložení Adrian Warren (Veľká Británia), Steve Lichtag (Česká republika), Katarína Javorská (Slovensko), Ferenc Vaga (Maďarsko), Andrej Traczykowski (Poľsko) a Hakan Öniz (Turecko).

V sobotu 6. mája sa v Banskej Bystrici uskutoční prehliadka víťazných filmov v kinosále Múzea SNP.

Aj po skončení festivalu je pre odborníkov pripravených množstvo seminárov a odborných konferencií s tematikou životného prostredia.

SITA vydá k správe zvukovú správu