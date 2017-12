Dalího obraz obohatil výstavu v Kunstforume. Viac ako 50000 návštevníkov zavítalo počas v prvých jarných týždňov do BA-CA Kunstforumu na výstavu s názvom - Šialená láska. Od Dalího až po Bacona. Pred týždňom ju totiž obohatilo ďalšie dielo od Dalího Sen sa blíži (Der Traum kommt näher). Obraz prezentuje zbierku Ully a Heinera Pietzschovcov, ktorá prostredníctvom diel svetových majstrov odhaľuje svet surrealizmu, snov a fantázie. Dalího dielo získal zberateľský pár nedávno v dražbe v USA a vydražený kúsok priviezol priamo na aktuálnu prezentáciu v BA-CA Kunstforume. Jeho cena sa pohybuje okolo 3,5 milióna eura. Ťažiskom zbierky Ully a Heinera Pietzschovcov sú hodnotné diela francúzskeho surrealizmu od André Bretona, Pabla Picassa, Maxa Ernsta a spomínaného Salvatora Dalího z 20. a 30. rokov 20. storočia. Výstava ponúka obrazy a plastiky medzinárodného surrealizmu od Reného Magritta a Paula Delvauxa, Fridy Kahlo, Diegu Rivera a iných. Celkovo obsahuje zbierka viac ako 100 výstavných exponátov obrazov, sôch, prác na papieri a tlačovín.

Výstava v Kunstforume (nám. Freyung 8) je prístupná denne od 10.00 do 19.00 hod., každý piatok do 21.00 hod až do 18. júna. Základné vstupné pre dospelých je 8,70 eura, zľavnené pre seniorov a študentov 7,30 eura. Za rodinný lístok pre dvoch dospelých a dve deti zaplatíte 16 eur.