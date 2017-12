Diela známeho exilového pesničkára

Pesničkár, publicista, antikomunista, ale aj maliar - to je Vlastimil Třešňák. Pápež v sukni, Marilyn Monroe, veľký Louis Armstrong hrajúci na gajdy alebo Beatles namaskovaný v štýle kapely Kiss. To všetko možno vidieť na výstave jeho obrazov, ktorá je rozdelená na dve časti. "V zadnej miestnosti sú moje obrazy, v prednej potom obrazy, ktoré namaľoval niekto iný a ja som ich iba domaľoval," vysvetlil Třešňák. Na vlastných plátnach autor spodobnil spoločenské a kultúrne ikony. "Chcem ich na svojich obrazoch trochu poľudštiť, zhodiť z piedestálu," komentuje svoje obrazy autor.

Zavesené obrazy Vlasty Třešňáka - Moravské zemské múzeum, Muzejní 1. Výstava je sprístupnená do 17. 6.