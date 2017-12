O súťaž Coca-Cola PopStar nebol nikdy väčší záujem

21. apr 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 21. apríla (SITA) - Do súťaže speváckych talentov Coca-Cola PopStar sa tento rok prihlásil rekordný počet záujemcov. Do súťaže sa mohli prihlásiť všetci hudobníci vo veku od 16 do 33 rokov, ktorí samostatne tvoria. Poslednú šancu prihlásiť sa mali do 15. apríla. Tento rok tak urobilo až 251 hudobníkov. Znamená to, že konkurencia v 6. ročníku Coca-Cola PopStar bude oveľa silnejšia ako po minulé roky. Základnou podmienkou účasti v súťaži bolo zaslanie demonahrávky aspoň troch vlastných skladieb. Odborná porota si zaslané nahrávky vypočuje už v pondelok 24. apríla. Z prihlásených následne vyberie maximálne desiatich semifinalistov, ktorí dostanú možnosť predviesť svoje umenie naživo v semifinále. Veľký semifinálový boj sa strhne 5. mája. Predsedom odbornej poroty je slovenský muzikant a producent Oskar Rózsa. O tom, kto dostane šancu vystúpiť v semifinále, bude rozhodovať aj speváčka Zuzana Smatanová, hudobník Maroš Kachút, ale aj hudobní redaktori zo slovenských rádií. Do finále postúpia nanajvýš piati interpreti, z ktorých porota vyberie víťaza. Finále sa uskutoční 18. mája formou koncertu za prítomnosti širokej verejnosti v klube Babylon v Bratislave. Víťaz okrem titulu Coca-Cola PopStar získa možnosť pod dozorom profesionálnych producentov nahrať svoj debutový album a uviesť ho na trh. Už teraz sa môže tešiť aj na notebook a aplikáciu pre komponovanie vlastnej hudby, ako aj možnosť zúčastniť sa festivalu Eurosonic v holandskom Groningene v januári 2007.