24. apr 2006 o 9:05

Ľubica Salamon-Čekovská - Passing Impressions

Hevhetia

Profilovým albumom mladej skladateľky predstavuje košické vydavateľstvo Hevhetia súčasnú klasickú hudbu. Album v exkluzívnom audiofilskom formáte otvára a končí skladba Fragment a elégia v dvoch rôznych úpravách (bajan, resp. sláčiky), medzi nimi ešte nájdete Šesť piesní pre soprán a klavír, dvojčasťový Klavírny koncert a kompozíciu Fraktál pre komorný orchester. Domácu interpretačnú špičku diriguje Angličan David McQueen, o produkciu nahrávky sa postaral ďalší talentovaný mladík, Japonec Dai Fujikura. A keby sa niekto chcel vyhovárať, že hudba sa mu páči, ale jej nerozumie, v booklete CD nájde rozhovor, kde skladby vysvetľuje sama autorka.

Gulo čar Gipsy Goes - To Hollywood

Nepoznáte Gulo čar? Tento výraz v rómčine znamená sladká tráva a v hudbe energickú kombináciu funky, popu s rómskou hudbou produkovanou rovnomennou českou rodinnou kapelou. Jej druhému albumu pomohol na svet (a nepochybne pomôže aj "do sveta") vychytený newyorský hudobník a producent Doug Wimbish, známy najmä z pôsobenia v slávnej skupine Living Colour. Spolu s ním a posilnenou dychovou sekciou Gulo čar svoju štúdiovú novinku v týchto dňoch krstí na koncertných pódiách. Už najbližší piatok prichádzajú svoj "funkový nárez" rozbaliť aj do Slovensko, presnejšie do bratislavského klubu Babylon.

Iva Bittová & Javas - The Party

Indies records

Dídžejskou produkciou sú už dávno zahltené nielen pulty obchodov, ale aj prílohy rôznych časopisov či mnohé internetové stránky. V mase najrôznejších mixov sa však určite nestratí ten, ktorý priviedli na svet Javas a Iva Bittová. Spojenie tech-houseového dídžeja so svojskou huslistkou a speváčkou kašle nielen na žánrové, ale aj na generačné hranice, no úspešne funguje už niekoľko rokov. Teraz sa mu neobvyklá dvojica rozhodla dať aj podobu albumu. Javas namixoval tucet skladieb od uznávaných európskych producentov elektronickej hudby i z vlastnej "kuchyne", Iva Bittová si do toho schuti voľne zaimprovizovala s hlasom. (her)