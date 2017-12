Daniel Bedingfield hľadá skutočnú lásku

BRATISLAVA 24. apríla (SITA) - Hudobník Daniel Bedingfield túži po vážnom vzťahu. Autor hitu Gotta Get Thru This hľadá silnú ženu, s ktorou by sa konečne usadil a prežil celý život. "Hľadám dlhodobý vzťah.

24. apr 2006 o 7:40 SITA

Páčia sa mi názorové ženy s vysokovyvinutým zmyslom pre spiritualitu. Priťahujú ma tiež silné, ale zároveň jemné ženy," povedal spevák. Bedingfielda síce obklopujú tisícky fanúšičiek, so svojim vzhľadom a kontom by nemal mať núdzu o frajerku, ale on túži po skutočnej láske. "Mojím poslaním a túžbou je rozmnožovať sa. Tento pocit zo mňa asi nikdy nevymizne," povedal Bedingfield.