Najnavštevovanejším filmom v Amerike je horor Silent Hill

24. apr 2006 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 24. apríla (SITA/AFP) - Hororový triler Silent Hill sa počas uplynulého víkendu stal najnavštevovanejším filmom v severnej Amerike, keď zarobil v prepočte 608 miliónov korún. Horor rozpráva príbeh o zúfalej matke, stvárnenej Radhou Mitchell, ktorá hľadá v opustenom a strašidelnom meste Silent Hill svoju stratenú dcéru. Film Silent Hill odsunul na druhé miesto komédiu Scary Movie 4, ktorá podľa spoločnosti Exhibitor Relations zarobila v prepočte 511,7 milióna korún. S hviezdnym obsadením, v ktorom nechýbajú osobnosti ako Dr. Phil, basketbalista Shaquille O'Neal a či modelka Carmen Electra, si Scary Movie 4 robí posmech z filmov ako Vojna svetov, Saw, Osada či Nenávisť. Na tretej priečke v návštevnosti sa umiestnil film The Sentinel s Michaelom Douglasom v hlavnej úlohe so zárobkom 442 miliónov korún. Ďalej skončili filmy ako Doba ľadová 2 (385 miliónov korún), Divočina (243 miliónov korún). Do prvej desiatky sa dostali i filmy ako Benchwarmers (6. miesto, 219 miliónov korún), Take the Lead (7. miesto, 129 miliónov korún), American Dreamz a Spojenec (8. a 9. miesto, zhodne 111 miliónov korún). Desiatku najnavštevovanejších filmov v severnej Amerike uzatvára film Friends with Money, ktorý počas uplynulého víkendu zarobil v prepočte 108 miliónov korún.