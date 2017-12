Michelle Yeoh nechce ani svadbu ani deti

BRATISLAVA 24. apríla (SITA/AP) - Bývalé Bondovo dievča, herečka Michelle Yeoh uviedla, že medzi jej najbližšie plány rozhodne nepatrí svadba so šéfom pretekárskeho tímu Ferrari Jeanom Todtom a ani založenie ...

24. apr 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 24. apríla (SITA/AP) - Bývalé Bondovo dievča, herečka Michelle Yeoh uviedla, že medzi jej najbližšie plány rozhodne nepatrí svadba so šéfom pretekárskeho tímu Ferrari Jeanom Todtom a ani založenie rodiny. "Hovorili sme už o tom. Bola som predtým vydatá a my dvaja budeme spolu, kým budeme navzájom šťastní. Nemusíme sa hneď nevyhnutne brať. Manželstvo je bonus. To, že sme spolu, je zatiaľ akurát. Páči sa mi aj moja nezávislosť," povedala herečka pre denník Apple Daily. Yeoh bola vydatá za hongkonského magnáta Dicksona Poona. "Mám päť krstniat a štyri deti môjho brata. Som veľmi šťastná, že môj brat má deti. Niekedy sa nezvládam postarať ani sama o seba. Mať deti je dlhodobý záväzok. Nemyslím, že by tento svet je dosť veľký na to, aby potreboval veľa mojich vlastných detí," dodala. Yeoh, ktorá účinkovala vo filmoch ako Tiger a drak či Zajtrajšok nikdy neumiera, sa naposledy predstavila v oscarovom filme