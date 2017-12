Lásku k herectvu objavila na univerzite - Renée Zellweger

BRATISLAVA 24. apríla (SITA) - Držiteľka Oscara Renée Zellweger sa narodila 25. apríla 1969 v americkom Texase. Renée Kathleen Zellweger je dcérou švajčiarskeho imigranta Emila Ericha Zellwegera, ktorý ...

24. apr 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 24. apríla (SITA) - Držiteľka Oscara Renée Zellweger sa narodila 25. apríla 1969 v americkom Texase. Renée Kathleen Zellweger je dcérou švajčiarskeho imigranta Emila Ericha Zellwegera, ktorý vyrastal v Austrálii a nórskej imigrantky Kjellfrid Iren Andreassen, ktorá má laponských predkov. Jej otec žil s rodičmi Dorothy a Emilom Zellwegerovcami vo švajčiarskom kantóne St. Gallen odkiaľ tesne po druhej svetovej vojne odišli najprv do Austrálie a potom do USA. Emil Erich sa s Kjellfrid Irene Andreassen stretol na lodi, ktorou obaja cestovali do Ameriky. Renée po matke zdedila viacero typických laponských čŕt - napríklad výrazné lícne kosti a užšie oči. Emil Erich v USA pracoval ako inžinier a jeho manželka bola zdravotná sestra a pôrodná asistentka. Herečkin starší brat Drew pracuje ako marketingový riaditeľ. Renée v roku 1987 maturovala na Katy High School na predmestí Houstonu. Na strednej škole bola cheerleaderka a gymnastka, ale pôsobila aj v divadelnom klube. V štúdiu pokračovala na University of Texas, kde sa zamerala na štúdium angličtiny. I keď pôvodne chodila na hodiny herectva len preto, aby mala kredity z umení na doplnenie záverečných skúšok, práve vďaka tomu nakoniec pochopila, ako veľmi herectvo miluje. Po promócii preto začala s túžbou stať sa herečkou obchádzať castingy do reklám a menších filmov, ktoré sa nakrúcali v Texase. Objavila sa napríklad vo filmoch Bolestná realita (1994), Na plné pecky (1995), 8 sekúnd (1994), Masaker v Texase (1994) alebo Love and a .45 (1994). Práve po priaznivých kritikách jej výkonu v poslednom menovanom filme, sa vybrala do Hollywoodu. Nasledoval film Dana Irelanda Celý šíry svet (1996), ktorý viedol k zlomu v jej kariére. Cameron Crowe, ktorý hľadal obsadenie do filmu Jerry Maguire (1996) s Tomom Cruiseom, v tom čase uvažoval o postave Dorothy Boyd - objekte Jerryho romantických záujmov. Herečky ako Cameron Diaz, Bridget Fonda, Winona Ryder alebo Marisa Tomei v jeho mysli upadli do zabudnutia v momente, keď videl Renée v Celom šírom svete. Pozval ju teda na konkurz a okamžite vedel, že našiel svoju Dorothy.

Nasledovalo niekoľko menších nezávislých filmov, ale aj veľkorozpočtové Hollywoodske snímky. V roku 1998 sa objavila po boku Meryl Streep v dráme Jediná správna vec a v roku 2000 si zase zahrala s Jimom Carreym v komédii Ja, moje druhé ja a Irena. V tom istom roku sa objavila aj v hlavnej úlohe filmu Sestrička Betty, za ktorý získala svoj prvý Zlatý glóbus. V roku 2001 sa dočkala prvej nominácie na Oscara - za snímku Denník Bridget Jones (2001). Aby mohla dokonale stvárniť postavu slobodnej tridsaťročnej Bridget, ktorá túži schudnúť a má "nevídaný talent na maléry a trapasy," pribrala Renée deväť kilogramov. Už o rok neskôr bola na Oscara nominovaná znovu - za stvárnenie Roxie Hart v oscarovom muzikáli Roba Marshalla Chicago (2002). Zaujímavé je, že svoju úlohu sa naučila len pozorovaním hereckej kolegyne Catherine Zeta-Jones. Predtým však absolvovala desaťmesačný tréning, aby jej tanečné a spevácke čísla boli na profesionálnej úrovni. Pred Chicagom vraj len dvakrát spievala na verejnosti - v poslednej scéne filmu Na plné pecky (1995) a v komickej karaoke scénke v Denníku Bridget Jones (2001). Zlatú sošku si odniesla až na tretí pokus - v roku 2004, keď vďaka filmu Návrat do Cold Mountain triumfovala v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Tridsaťsedemročná herečka dostala 24. mája 2005 svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Okrem jedného Oscara má na svojom konte tri Zlaté glóbusy, tri Screen Actors Guild Awards a jednu cenu BAFTA.

Renée sa 9. mája 2005 vydala za speváka Kennyho Chesneyho, s ktorým sa zoznámila v januári na benefičnom koncerte pre obete tsunami v Juhovýchodnej Ázii. Len päť mesiacov potom - 15. septembra 2005 dvojica oznámila, že chcú manželstvo anulovať. To sa im podarilo koncom decembra 2005. Predtým chodila napríklad s Jackom Whiteom, Jimom Careym alebo Rorym Cochraneom.

V posledných rokoch sa zaradila medzi herecké hviezdy, ktorých plat za jeden film prekračuje desať miliónov dolárov. Kým prvý Denník Bridget Jones jej v roku 2001 vyniesol 3,75 milióna dolárov, jeho druhé pokračovanie v roku 2004 pre ňu znamenalo zisk 11 miliónov. Za Chicago dostala desať miliónov a za Návrat do Cold Mountain rovných pätnásť miliónov dolárov.

Najbližšie by sa mala objaviť vo dvoch životopisných drámach - Miss Potter, ktorej premiéra je naplánovaná na rok 2006 a v ohlásenom projekte Piece of My Heart, kde stvárni Janis Joplin. Svoj hlas prepožičala aj do filmu Bee Movie (2007).