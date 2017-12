FRESH: predstavujeme freestyle stage

Veľkou výhodou klubovky FRESH FM je aj to, že za menej peňazí dostanete viac kvality v príjemnom klubovom prostredí. Na 100 % to platí v prípade 2. stageu s freestylovým zameraním určeným najmä pre vychutnávačov tanečnej hudby pre pokročilých...advance hip hop, nu-jazz, breakbeat, jazzy house, broken beat...

Inverse Cinematics (Pulver records_Germany)

Len niekoľko svetových produkčných skupín z Nemecka má tak rastúce meno ako Inverse Cinematics. Ich charakteristický zvuk – blending house – oprávnene spôsobil rozruch na svetovej hudobnej scéne.

Inverse Cinematics tvoria Danilo Plessow & Joachim Tobias. Od ich prvého stretnutia v r. 1998 spolu produkujú hudbu, ktorú nie je ľahké opísať – leží na pomedzí house music, breakbeats, funky & jazz.

Inverse Cinematics vydali tri 12 palcové nahrávky, ktoré sú velmi úspešné a možno ich nájsť v repertoári top dj ´s. Ich produkcia sa stala celosvetovo známou vďaka takým menám ako sú Gilles Peterson, Rainer Trüby, Nicola Conte, Alan Brown a H-Foundation.

Začínali v r. 2002 s EP Slow Swing. Druhý singel ShootThe Pianist (Parts 1 & 2, 2003) doslova rozbil mnoho tanečných scén vo svete, dosiahol aj neuveriteľný predajný úspech a stal sa jedným z highlightov na Worldwide show Gillesa Petersona. Vydanie tohto singlu im prinieslo davy nových fanúšikov, tak rôznorodých ako majú Jazzanova, Mr. Scruff, dj Spinna, Spiritual South alebo H-Foundation a uviedlo ich do limitovaného kruhu najviac žiadaných „remixérov“.

Ich tretí 12 palcový singel Detroitjazzin v Pulver Records sa sa umiestňuje medzi najlepšími menami ako Reinboth, GP, Spiritual South, Da Lata... V roku 2004 boli Inverse Cinematics veľmi vyťažený, pretože pracovali na remixoch pre Infracom, Etage Noir, Pulver, Das Modular, Drie Keer Raden...V blízkej budúcnosti sa očakáva vydanie ich debutového albumu vo vydavateľstve Pulver Records.

Počuť Inverse Cinematics znamená počuť najaktuálnejší zvuk nemeckej tanečnej scény.

Dj Junior (Dig it!, Vibe_Sk)

Junior je jedným z mála ozajstných mladých talentov na slovenskej scéne.

Spájanie štýlov, inteligentné, perfekcionistické a pritom živelné a dynamické poňatie mixovania. Cestu do tajov rytmiky a hudobného cítenia mu otvoril tanec. Čaro a mágiu gramofónovej alchýmie Juniorovi ukázal Pete Loop. Elektronická tanečná hudba, nové postupy a obrovská energia projektov ako The Prodigy, KLF alebo Deep Dish formovala jeho hudobné smerovanie.

Prvé, štýlovo pestré Different Parties v Banskej Bystrici odohral Junior spolu so zakladateľmi banskobystrickej scény, neskôr známymi ako Ear Drum Kru. Svoje hudobné predstavy, inšpirácie a nápady realizoval spolu s vytvorením zvolenského bookingu Vibe v klube Casablanca. Nasledovali väčšie projekty ako Mekka v Banskej Bystrici, originálne hudobné podujatie Download na Zvolenskom zámku či rezidentúra v klube Spojka.

Momentálne žije Junior v Bratislave a hráva po celom Slovensku.

Noks & Good mood (Spiral_Sk)

Sú členmi stredoslovenského multištýlového bookingu Spiral.sk. Elektronickej hudbe sa venujú už celé desaťročie. Svoje gramofónové predstavy začali rozbiehať v roku 2002 spolu s djom Juniorom (pod bookingom Vibe) na prevažne housovo ladených akciách vo Zvolene a Banskej Bystrici. Tam, ale aj v iných slovenských kluboch sa predstavili s „takmer“ celou slovenskou djskou elektronickou špičkou (Martin Haberland, Dodo.man, Pete Loop, Cheeba, Yoshi, Glaubic, Wychitawacs, Boss, Toky, Tibor, Swen, Leporelo djs, Oswald, Akin a Glaucoma, Benepop djs, Ear Drum Kru, Aleks Svaensson...). Vystúpili aj s viacerými zahraničnými menami (Jeff Milligan, Jackmate, C-rock, Kel Quadrant, David Bowles, Peter Meininger, Saku, Tráva...). Sú rezidentmi úspešných parties ako Download, Factory či Mekka... Ich sety podobne ako ich hudobný vkus sú založené na žánrovej pestrosti, na spájaní štýlov ako: breakbeat, house, minimal, tech-house a momentálnych nápadov súčasného hudobného diania.

Favourite labels: Treibstoff, Poker Flat, Moon Harbour, Raummusik, Substatic, Regular, Kompakt, Get Physical, Dessous, Freerange, Fingerlickin, Marine Parade, Punks, Out Of Orbit, Sonar Kollektiv...

Jazzmatic (Sk)

Zástupca košickej tanečnej scény vo svojich setoch s citom kombinuje tanečné žánre s prvkami lounge music, pre poslucháča vytvára dokonalú zmes na zábavu, alebo len tak na počúvanie.

Za svojich 10 rokov aktívnej djskej kariéry Jazzmatic odohral mnoho zaujímavých setov v rôznych mestách a festivaloch v rámci Slovenskej a Českej republiky. Medzi jeho najobľúbenejšie žánre patrí: nu-jazz, bossa, latino jazzy house, broken beat, old schol funk a disco, samozrejme holduje aj ťažším žánrom ako: electro, deep, tribal a drum´n´bass. Za svojich „bohov“ svetovej klubovej scény považuje djov ako: Louie Vega či Kenny Dope Gonzales.

Pochopiteľne medzi obľúbené labely patrí: MAW records, Vega records, Nite Groove, Compost, Sonnar, Doope Wax, West End…









19. 5. 2006

klub ELAM, Mlynská dolina, Bratislava

