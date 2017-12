Big O - úžasný hlas Roya Orbisona

"Som obdarený úžasným hlasom. Je to dar od boha," hovorieval americký rokenrolový spevák Roy Orbison. "Big O" mal hlas ojedinelý v dejinách populárnej hudby. Tesne pred smrťou jeho spevácky talent pochválil aj kráľ Elvis, ktorý ho označil ...

"Som obdarený úžasným hlasom. Je to dar od boha," hovorieval americký rokenrolový spevák Roy Orbison. "Big O" mal hlas ojedinelý v dejinách populárnej hudby. Tesne pred smrťou jeho spevácky talent pochválil aj kráľ Elvis, ktorý ho označil za najlepšieho speváka sveta. Ikona americkej populárnej hudby by sa 23. apríla dožila sedemdesiat rokov.

Podľa kritikov Orbison skladal malé trojminútové opery. Jeho najväčšie hity ako Oh, Pretty Woman, Only The Lonely alebo In Dreams sú ojedinelé pesničky a malé milostné melodrámy. Znejú sladko, ale nie sú presladené, často smutne a osamelo, akoby sa v nich naplnil život, akým tento hudobník prešiel.

Orbison vyrastal v muzikantskej rodine. V ôsmich rokoch mal svoju prvú rádiovú šou, o dva roky neskôr prvé vystúpenie. Podobne ako ostatní bieli speváci aj on začínal s country hudbou. Vďaka odporučeniu Johnnyho Casha podpísal prvú vážnu nahrávaciu zmluvu.

V druhej polovici 50. rokov napísal pre Sun niekoľko singlových hitov vrátane Ooby Dooby, ktorý vraj vznikol za pätnásť minút na pavlači jeho apartmánu. Zobral si Claudette Frady, ktorá sa stala inšpiráciou prvého väčšieho hitu Claudette.

V rokoch 1961 až 1965 prežil najslávnejšie obdobie, keď v americkej top 40 mal až 15 hitov vrátane Crying, Running Scared alebo It's Over. Pred inváziou britskej hudby do Ameriky bol "slušniak" Orbison s kostenými okuliarmi najväčšou hviezdou americkej popmusic. Hojdavý rokenrol mu nesedel, trojoktávovému tenoru pristali romantické piesne s bohatými sláčikovými aranžmánmi a zvonivými gitarami.

Zastavili ho tragédie. V roku 1966 si na motocykli zlomil členok. O tri mesiace šiel na motorke s Claudette, keď do nich narazilo nákladné auto. Jeho žena (25) zomrela hodinu po nehode. O dva roky neskôr zomreli dve z jeho troch detí pri požiari, zatiaľ čo koncertoval v Británii. Dvojnásobná tragédia ho poznačila, do hitparád sa vrátil až tesne pred smrťou.

Pred skladaním nových piesní dal prednosť koncertovaniu v Európe. V sedemdesiatych rokoch naňho Amerika skoro zabudla, nie však pesničkári. Bob Dylan, Bruce Springsteen alebo Neil Young zdôrazňovali, ako ich ovplyvnili jeho piesne.

K obnoveniu slávy mu nepriamo dopomohol režisér David Lynch, ktorý pieseň In Dreams zaradil do thrilleru Modrý zamat. Film dal tejto sladkej nevinnej piesni úplne opačný rozmer, čo Orbisona šokovalo. V roku 1987 nahral nanovo všetky staré hity, uviedli ho do rokenrolovej siene slávy a počas oslavného koncertu A Black and White Night mu vzdal hold Springsteen, Tom Waits, k. d. langová, Bonnie Raittová alebo Elvis Costello.

O rok neskôr ako člen superskupiny Traveling Wilburys s Dylanom, Georgeom Harrisonom, Jeffom Lynneom a Tomom Pettym šokoval svet. Starí páni s ľahkosťou nahrali debut za jeden týždeň. V tom čase pracoval na albume Mystery Girl, ale 6. decembra 1988 ho vo veku 52 rokov zastavil infarkt. Album Mystery Girl s hitom You Got It a piesňou od Bona a Edgea z U2 Shes Mystery to Me vyšiel o rok neskôr a stal sa jeho najpredávanejšou platňou.

"Big O" sa zapísal ako úžasný spevák, ale čas preveril aj jeho skladateľské nadanie. V In Dreams sa neopakuje ani jedna sloha. Bob Dylan hovorí: "Prekračoval všetky žánre. Nikdy ste nevedeli, či počúvate mariachi alebo operu. Spieval ako profesionálny zločinec, dokázal by prebudiť aj mŕtvolu... V tom čase ste v rádiu nemohli počuť nič lepšie než práve jeho."

