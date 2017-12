Hugh Grant odrádza od herectva

25. apr 2006 o 8:35 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Hollywoodska hviezda Hugh Grant je veľmi nespokojný so svojou prácou. "Naozaj by som nikomu neradil, aby sa stal hercom v Hollywoode," povedal Grant v rozhovore pre časopis TV Movie. Povedal, že hercom sa stal náhodou a to tak, že počas štúdia hral v "hrozne zlom" filme, ktorý mal však veľký úspech. "Keďže som nemal žiadne iné plány, vyskúšal som šťastie v herectve," prezradil. Ďalšou vecou, ktorá mu vadí je, že herec nie je veľmi kreatívny. "Len opakujem to, čo mám napísané v scenári," hovorí herec a dodáva, že väčšina jeho kolegov by za filmovú rolu predala aj svoju babku.