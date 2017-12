Snoop Dogg pracuje na svojom knižnom debute

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Raper Snoop Dogg má pred sebou novú úlohu, ktorú si vymyslel sám. Chce svojim fanúšikom predstaviť svoje spisovateľské schopnosti. Snoop v súčasnosti pracuje na svojom prvom ...

25. apr 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Raper Snoop Dogg má pred sebou novú úlohu, ktorú si vymyslel sám. Chce svojim fanúšikom predstaviť svoje spisovateľské schopnosti. Snoop v súčasnosti pracuje na svojom prvom románe s názvom Love Don't Live Here No More, ktorý by mal podľa predbežných informácií vyjsť v októbri tohto roka. Kniha by mala byť prvým výhonkom série románov z prostredia ulice, takzvanej "pouličnej" literatúry. Príbeh románu sa venuje mladému chlapcovi, ktorý žije úbohý život a jeho veľkým snom je mať úspech na hip hopovej