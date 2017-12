Zomrela speváčka Bonnie Owens

BRATISLAVA 25. apríla (SITA/AP) - Speváčka Bonnie Owens, ktorá bola vydatá za country legendu Bucka Owensa a pomohla mu vybudovať jeho kariéru, zomrela vo veku 76 rokov po dlhom boji s Alzheimerovou chorobou.

Informoval o tom rodinný hovorca Jim Shaw, ktorý hral na klávesy v Owensovej skupine the Buckaroos. Bonnie zomrela len niekoľko týždňov po Buckovej smrti 25. marca. "Štádium Alzeimerovej choroby bolo také vysoké, že si ani neuvedomila, že Buck zomrel," povedal Shaw.

Bonnie, ktorej dievčenské meno bolo Campbell, sa s Buckom Owensom stretla v Arizone v polovici 40. rokov. Bola vtedy tínedžerkou a v miestnom rádiu mala svoju vlastnú šou s názvom Buck and Britt. Keď Owens zistil, že vie spievať, začal s ňou v roku 1947 pracovať v inom rádiu. Ešte v tom roku sa vzali, mali spolu dvoch synov a začiatkom 50. rokov sa rozviedli. Zostali však priateľmi a Bonnie príležitostne vystupovala s Owensovou skupinou. Owens jej neskôr navrhol, aby naspievala duet s mladým Merlem Haggardom. Ich pieseň Just Between the Two of Us obsadil prvé priečky hudobných rebríčkov v roku 1965. Tiež dostali ocenenie ako najlepšia vokálna skupina od akadémie country hudby. V tom istom roku sa vydala za Haggarda a koncertovala s ním a jeho skupinou The Strangers takmer desať rokov. V roku 1978 sa rozviedli a ona sa neskôr vydala za svojho tretieho manžela Freda McMillana. S Owenom a Haggardom však aj naďalej udržiavala priateľský vzťah. Aj napriek šiestim sólovým albumom a dvom duetovým albumom s Haggardom, bola Bonnie vždy skromná. "Ja som bola kvetinka a Buck s Merlem boli vodcami. Urobila som, čo bolo treba a čo som mohla," povedala.

Posledná rozlúčka s Bonnie sa uskutoční vo štvrtok v Bakersfielde. Ako informoval Shaw, bude pochovaná v mauzóleu s Owensom a ostatnými členmi rodiny.