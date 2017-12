Robbie Williams nakoniec predsa vystúpi s členmi Take That na turné

25. apr 2006 o 13:40 TASR

Londýn 25. apríla (TASR) - Britský popový spevák Robbie Williams sa nakoniec predsa nechal prehovoriť a vystúpi na niektorých koncertoch už prebiehajúceho turné skupiny Take That.

Potvrdil to médiám člen tejto chlapčenskej kapely Gary Barlow. "Robbie vystúpi na viac ako jednej šou. Neviem presné dátumy, ale povedal Markovi Owenovi, že sa definitívne vracia," uviedol pre britský denník The Sun.

Robbieho zatiaľ na koncertoch "zastupoval" jeho nadživotný hologram a členovia skupiny veria, že jeho prítomnosť pritiahne ešte viac priaznivcov. "Bol to náš nápad urobiť jeho hologram a Robbie s tým súhlasil," uviedol Gary.

Barlow sa tiež vyslovil za ostatných chlapcov, ktorí spoločne plánujú do Vianoc vydať nový album. "Po turné presunieme všetku koncentráciu na nahrávanie. Chceme, aby to vyšlo do Vianoc. Ďalšia vianočná jednotka by bola perfektná," dodal.