Jackie Chan dokončil nakrúcanie novej akčnej komédie

25. apr 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA/AP) - Hollywoodsky akčný hrdina Jackie Chan v utorok dokončil nakrúcanie svojej novej akčnej komédie Rob-B-Hood v hongkonskej väznici. Chan sa stretol s novinármi oblečený vo väzenskom drese a sťažoval sa na dieťa, s ktorým film nakrúcal. Chan hrá vo filme postavu, ktorá má toto dieťa chrániť pred únosom. "Keď sme mali dnes začať nakrúcať, dieťa zaspalo," sťažoval sa Chan. "Jeho spánok nás stál strašne veľa peňazí," dodal. Chan sa stále zotavuje zo zranenia, ktoré sa mu spôsobil kaskadér, keď ho v jedenej akčnej scéne kopol do hrude obutý v nesprávnych topánkach. "Kto by si to bol pomyslel, že počas takej krátkej scény utŕžim také vážne zranenie?" dodal na záver.