Podľa Douglasa je jeho žena v kuchyni pohroma

25. apr 2006 o 15:05 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Hollywoodsky herec Michael Douglas tvrdí, že keď jeho manželka Catherine Zeta-Jones vstúpi do kuchyne, neveští to nič dobré. Herec si nedávno uťahoval z poslednej manželkinej filmovej úlohy, kde hrá šéfkuchárku. Vraj by to pre ňu mohla byť veľká výzva. "Práve nakrúca nový film v New Yorku. Bude to určite jej najväčší výkon, lebo hrá šéfkuchárku a pritom nevie dať ani zovrieť vodu," povedal Michael. Tridsaťšesťročná Catherine vraj strávila celý týždeň v jednej z newyorských reštaurácií, aby sa na rolu pripravila, ale na jej manžela to očividne nezapôsobilo. Šesťdesiatjedenročný Douglas sa na plátna kín vracia po dvojročnej prestávke v trileri The Sentinel.