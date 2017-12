Quentin Tarantino nakrúti film o Jimi Hendrixovi

25. apr 2006 o 18:10 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Americký režisér Quentin Tarantino sa zmluvne zaviazal, že nakrúti dlho očakávaný životopisný film o rockovej legende Jimi Hendrixovi. Režisér filmov ako Pulp Fiction či Kill Bill bol nadšený scenárom a podľa producentov zo spoločnosti Dragonslayer Films sa na príprave filmu spojí s Hendrixovým bratom Leonom. Ako uviedla stránka Ratethemusic, Tarantino bude mať plný prístup k Hendrixovej hudbe a podobizniam, keď začne koncom roka nakrúcanie filmu v Seattli, Washingtone, New Yorku, Toronte a Londýne. Očakáva sa, že vo filme odznejú všetky Hendrixove veľké hity v pôvodných nahrávkach. Výkonná producentka Elle Von Lear má prístup ku všetkým rozhovorom a živým záznamom známeho rockera. Všetko toto by sa malo do filmu kľúčovým spôsobom zapracovať. Lear prednedávnom získala exkluzívne práva na použitie Hendrixovho mena, podoby a vystúpení po dlhoročnej právnej bitke o jeho pozostalosť. Prvé čo sa rozhodla urobiť, je nakrútenie práve tohto filmu. Hlavnú úlohu stvárni americký rocker Lenny Kravitz.