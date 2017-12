Take That pracujú na nových piesňach

25. apr 2006 o 16:59 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Britská chlapčenská skupina Take That ohlásila, že začala pracovať na novom materiáli pre pripravovaný album. Táto popová senzácia z 90. rokov minulého storočia zaznamenala celosvetový úspech vďaka skladateľskému talentu Garyho Barlowa. Na novom albume, prvom po 10 rokoch, sa však okrem neho budú podieľať i ostatní členovia - Jason Orange, Mark Owen a Howard Donald. Štvorica odohrala svoj prvý koncert po rokoch minulý víkend a verí, že nový materiál bude vstupenkou k novým úspechom. "Po prvý raz sme začali písať piesne spoločne a je to pekné. Ak sa všetko podarí, tak čoskoro bude hotový nový album," povedal Owen. "Tentoraz sa skladanie hudby podelilo na štvrtiny. Malo to tak byť už od začiatku. Všetko je úplne super a ja si pomaly začínam uvedomovať, že sme opäť tu," dodal