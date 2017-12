Desmod 1. mája vydá piaty album a spustí nový web

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Skupina Desmod vydá 1. mája svoj piaty štúdiový album s názvom Uhol pohľadu. Novinka bude podľa speváka Kulyho iná ako predchádzajúce platne. "Radi to teraz prezentujeme tak, že bude tvrdší, gitarovejší a bude na ňom trošku menej elektroniky," povedal v rozhovore pre agentúru SITA. Menej elektronického zvuku podľa neho nebude na škodu, nakoľko chceli, aby nahrávka znela čo najviac rockovo. Ako dodal, ľudia budú prekvapení a je zvedavý na ich reakcie. Gitarista Rišo Synčák vidí posun oproti ostatným albumom nielen v zmene hudobného štýlu - od neopunku k "poctivej gitarovej muzike," ale aj v textoch. "Neriešime žiadne celosvetové problémy, ale viac-menej vzťahové problémy," vysvetlil. Desmod svoju hudobnú novinku nahrával 23 dní v Prahe a so štúdiom boli nadmieru spokojní. Jediným negatívom bolo podľa Kulyho to, že pracovali väčšinou v noci. Cez deň potom spali a napokon boli spolu celých 23 dní. "Ako jediné negatívum vidím ´ponorku´, ale potom sme to odľahčili tým, že sme si našli takú zábavku, že sme si uťahovali jeden z druhého," prezradil o nahrávaní. Na takéto situácie sú už ale podľa neho zvyknutí a zvládajú ich výborne.

Skladby na albume Uhol pohľadu vznikali od novembra, keď na novinke začali pracovať. "Január a február boli také, že sme obmedzili koncertnú činnosť - za celé dva mesiace sme hrali asi len štyri koncerty a každý deň sme boli štyri - päť hodín v skúšobni a hrali sme. Takže tak vznikal - narýchlo, na poslednú chvíľu," priznal Rišo. Poslednú pieseň dokončili len tri dni pred začiatkom nahrávania a až 90 percent textov vznikalo priamo v štúdiu. Desmod ale podľa jeho slov potrebuje pracovať pod tlakom a jediný tlak a jediná inšpirácia, ktorá pre nich existuje, je termín, takže všetko robia na poslednú chvíľu. Na tvorenie textov popri nahrávaní sú vraj Kuly a producent kapely Roman Slávik experti. "Zoberieme si pesničku, v laptope alebo na cédečku, a dookola ju počúvame. Najprv musíme prísť na to, čo pre nás tá pesnička vyžaruje a podľa toho robíme text. A keď sa zhodneme na téme, potom to už ide celkom dobre a myslím, že na tomto albume sa texty celkom podarili, majú ľuďom čo povedať," prezrádza Kuly.

K vydaniu albumu kapela spustí aj novú webovú stránku, na ktorej fanúšikovia nájdu rôzne informácie o kapele, ale aj obchod s cédečkami a suvenírmi. Ten im podľa Riša zatiaľ chýbal. Záujem je najmä o staršie albumy skupiny, ktoré sa už v súčasnosti ťažšie zháňajú, ale aj o tričká a rôzne iné suveníry, napríklad kľúčenky. Na vynovenej stránke www.desmod.sk si budú môcť fanúšikovia stiahnuť aj videoklipy alebo najnovšie promo-fotky z dielne renomovaného českého fotografa Ondřeja Pýchu. Chýbať nebudú ani fotografie zo štúdia alebo zákulisia.

