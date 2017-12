Dylan má rozhlasovú reláciu

Bob Dylan sa po prvýkrát predstaví ako dídžej. V americkom rádiu XM štartuje 3. mája vlastnú reláciu Theme Time Radio Hour. Na internetovej stránke rádia už sú k dispozícii krátke ukážky z hodinového programu, ako aj kompletný zoznam piesní. Slávny ...

26. apr 2006 o 11:00

Novopečený rozhlasák. FOTO - REUTERS



Bob Dylan sa po prvýkrát predstaví ako dídžej. V americkom rádiu XM štartuje 3. mája vlastnú reláciu Theme Time Radio Hour. Na internetovej stránke rádia už sú k dispozícii krátke ukážky z hodinového programu, ako aj kompletný zoznam piesní. Slávny hudobník v nich jednotlivé piesne sprevádza vtipnými poznámkami alebo zaujímavými príbehmi, ktoré sa k nim viažu. Dylan je známy zanietením pre americkú tradičnú hudbu, o čom napríklad svedčia dva albumy prevzatých coververzií, ktoré vydal v 90. rokoch. Mnohé zo starých tradicionálov alebo šlágrov hráva dodnes na koncertoch.

"Zdá sa, akoby to robil roky. Vo svojej hlave bol dídžejom už veľmi dávno," ohodnotil ukážky pre Reuters známy americký dylanológ Greil Marcus.

Počasie bude prvou témou jeho relácie - zaznie v nej The Wind Cries Mary od Jimi Hendrixa, Blow Wind Blow od Muddy Watersa, Summer Wind v podaní Franka Sinatru alebo raritná verzia A Place In The Sun, ktorú jej autor Stevie Wonder naspieval v taliančine.

Na rad prídu aj málo známe piesne v podaní Fatsa Domina, Judy Garlandovej alebo Carter Family. Dylan vyrozpráva aj príbeh čierneho Johnnyho Bragga, ktorého v 40. rokoch odsúdili za pokus o vraždu, pričom v tých časoch to znamenalo aj to, "keď ste sa zle pozreli na bielu ženu". Bragg založil vo väznici vokálnu kapelu, ich hitom bol Just Walkin in the Rain. "Smutný príbeh. Krásna pieseň," uvádza Dylan pieseň.

V neskorších dieloch hodlá Dylan vyberať podľa témy áut, tanca, polície, whisky. Na rad prídu aj hostia. Podľa XM si s ním, ktorý reláciu nahráva dopredu počas svojho amerického turné, podiskutuje Elvis Costello, Charlie Sheen alebo Sarah Silverman. Legenda americkej hudby bude odpovedať aj na e-maily svojich fanúšikov.

Rozhlasová relácia je ďalším ústretovým krokom legendárneho hudobníka smerom k širokej verejnosti. Muž, ktorý si roky stráži súkromie a minimálne komunikuje s médiami, prednedávnom vydal prvý diel autobiografie. V knihe dostupnej aj v českom preklade sa zaujímavým spôsobom vracia do svojej minulosti. (peb)