Michael Jackson by chcel spolupracovať s 50 Cents

26. apr 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA) - Angažovaná popová hviezda Michael Jackson poškuľuje po spolupráci s raperom 50 Centom. Prvým ovocím spolupráce by mohla byť platňa pripravená v spolupráci s DJ Whoo Kid, ktorý je členom skupiny 50 Cents. Pre servis Billboard.com sa vyjadril, že vycestuje do Bahrajnu aby sa pozrel na materiál, ktorý Jackson nahral v domácom štúdiu. Hovorca 50 Cents nepotvrdil, že sa raper bude podieľať na tejto platni alebo na Jacksonovom štúdiovom albume, ktorý vydá nahrávacia spoločnosť Two Seas. Podľa nemenovaných zdrojov by mal prvý, zatiaľ nepomenovaný singel zo štúdiového albumu, vyjsť už 21. novembra. Jackson na ňom spolupracoval s dlhoročným partnerom Brucom Swedienom, ktorý pracoval aj na jeho skladbe Thriller a albume Dangerous.