Hviezda seriálu Nezvestní pôjde na päť dní do väzenia

26. apr 2006 o 12:40 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA/AP) - Hviezda seriálu Nezvestní Michelle Rodriguez sa vzdala úradom a nastúpila päťdenný trest odňatia slobody za šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Herečka, ktorá v seriáli stvárňuje policajtku Anu Luciu, uprednostnila väzenie a 500-dolárovú pokutu pred 240 hodinami verejnoprospešných prác. "Musím si dať svoj život do poriadku a začať zarábať nejaké peniaze," uviedla Rodriguez pred súdnou sieňou, v ktorej potvrdila jazdu v opitosti. "Dalo mi to riadny kopanec... Som len človek," dodala 27-ročná hviezda. Rovnako ako ona dopadla aj jej kolegyňa Cynthia Watros. Obe totiž v dvoch rôznych autách polícia zastavila 1. decembra minulého roka a obe viedli automobil pod vplyvom alkoholu. V utorok dal sudca Rodriguez na výber, či chce ísť za mreže alebo si svoj trest odpracuje. Výber väzenia bol podľa jej právnika Steva Barta osobným rozhodnutím. "Predpokladám, že sa tak rozhodla preto, že je pre ňu prakticky nemožné ísť kamkoľvek bez toho, aby ju ľudia nežiadali o autogram či fotografiu. Z tohto dôvodu by boli verejnoprospešné práce veľmi zložité," povedal.

Watros, ktorá v seriáli spoločnosti ABC stvárňuje postavu Libby, sa k jazde v opitosti priznala už v januári a vtedy dostala pokutu v prepočte 9360 korún. Okrem toho sa musela zúčastniť 14 hodín konzultácií o nebezpečenstve alkoholu a jej vodičský preukaz pozastavili na 90 dní.

Obe, Rodriguez a Watros, zbadala polícia na ceste v Kailue na ostrove Oahu, kde sa seriál Nezvestní nakrúca. Ani jedna z herečiek neprešla pri testoch na prítomnosť alkoholu. Rodriguez sa krátko potom zapísala na rehabilitačnú kliniku. "Uvedomila si, že je tu problém, ktorý treba riešiť. Ona sama sa o to postarala," povedal jej právnik. Podľa hovorcu televíznej spoločnosti ABC Jeffa Fordisa táto záležitosť nijako neovplyvní dokončenie seriálovej sezóny.