Na festivale Tribeca mal premiéru film United 93

BRATISLAVA 26. apríla (SITA/AP) - Prvé hodiny 11. septembra 2001 si doteraz ľudia predstavovali a vysvetľovali mnohými spôsobmi. No v utorok si po prvý raz na festivale Tribeca diváci mohli na striebornom ...

26. apr 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA/AP) - Prvé hodiny 11. septembra 2001 si doteraz ľudia predstavovali a vysvetľovali mnohými spôsobmi. No v utorok si po prvý raz na festivale Tribeca diváci mohli na striebornom plátne pozrieť celý priebeh letu 93. Film s názvom United 93 je vôbec prvým celovečerným spracovaním udalosti z 11. septembra. Na newyorskej premiére sa zúčastnilo niekoľko hollywoodskych hviezd, zástupcov mesta i príbuzných obetí. "Predstavy máme v hlavách každý deň," povedal Jan Snyder, ktorého dcéra Christine bola účastníčkou tohto osudového letu. "Na toto je ten správny čas. Verejnosť to potrebuje poznať, potrebuje si to zapamätať a vedieť, čím si prešli rodiny obetí," dodal. Tento 90-minútový film sa odohráva v reálnom čase a vykresľuje príbeh letu z letiska Newark v New Jersey a jeho pádu v Pennsylvánii potom, čo sa cestujúci rozhodli prevziať kontrolu nad lietadlom obsadeným únoscami. "Spojilo sa tu filmárstvo so skutočným životom. Doplnila sa tak záhada o tom, čo sa naozaj stalo," povedal Jeffrey Sachs, konzultant z Manhattanu.

Let 93 bol štvrtým uneseným lietadlom v to osudné ráno. Vo filme sa rozmer príbehu rozšíril aj o kontrolnú vežu, ktorej zamestnanci neveriacky krútili hlavami nad únosom a haváriou lietadiel, ktoré obsadilo dovedna 19 teroristov. Let 11 spoločnosti American Airlines ako prvý havaroval do severnej veže, let 175 United Airlines namieril do južnej veže a let 77 United havaroval do Pentagonu. Podľa odborníkov mal let 93 namierené buď na Biely dom alebo washingtonský Capitol. Filmoví tvorcovia práve túto hypotézu využili na vykreslenie hrdinstva cestujúcich, ktorých povstanie a následná smrť zachránila životy ostatným. Príbuzní obetí letu 93 spolupracovali s režisérom Paulom Greengrassom na scenári, aby sa zachovali autentické charaktery postáv a príbeh. "Iba 40 ľudí skutočne vie, čo v ten deň stalo a myslím, že on si prešiel celým týmto bolestným poznaním, aby do filmu zapracoval aj výpovede týchto 40 ľudí," povedal na adresu režiséra Ken Nacke, ktorého brat Louis J. Nacke pri nehode zahynul. "Spomienky sú bolestné a zložité, no môžu byť aj inšpiráciou, ktorá nám dá múdrosť," povedal Greengrass pred uvedením filmu. Robert De Niro, ktorý žije a pracuje v tesnom susedstve filmového festivalu, ktorý založil spolu s obchodnou partnerkou Jane Rosenthal, uviedol, že tento príbeh oslavuje odvahu.