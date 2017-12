Porota Coca-Cola PopStar vybrala osem semifinalistov

26. apr 2006 o 11:10 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA) - Šiesty ročník autorskej súťaže Coca-Cola PopStar (CCPS) už pozná svojich semifinalistov. Odborná porota vybrala z 251 prihlásených osem semifinalistov, ktorí budú mať možnosť svoje skladby 4. mája predviesť naživo pred odbornou porotou a novinármi. Do semifinále sa prebojovali: Cargo Cult, Lucia Radecká, Ivo Bič, Miriam Čunderlíková, Save The Cookie, Tetris, Water Fall a Yazmine. Ako agentúru SITA informovala výkonná producentka CCPS Katarína Žáková, okrem nápaditosti skladieb a ich hudobnej realizácie bude porota posudzovať aj ich koncertný prejav. Do verejného finále, ktoré sa bude konať 18. mája v bratislavskom hudobnom klube Babylon, postúpia štyria. Tam sa rozhodne o definitívnom víťazovi, ktorý získa okrem titulu CCPS najmä možnosť nahrať pod dozorom profesionálnych producentov svoj debutový album a uviesť ho za podpory organizátorov súťaže. Zároveň víťaz získa notebook iBook a aplikáciu Logic Express pre komponovanie vlastnej hudby a možnosť zúčastniť sa festivalu Eurosonic v holandskom Groningene v januári 2007. Hudobní fanúšikovia môžu na adrese www.cocacolapopstar.sk hlasovať za Coca-Cola Internet Star. Súťažné nahrávky semifinalistov budú na internete zverejnené až do 18. mája. Novinári budú počas vystúpenia semifinalistov rozhodovať o Coca-Cola Media Star. Víťazov všetkých troch kategórií oficiálne vyhlásia počas finálového koncertu.

Členov poroty tento rok prekvapilo nielen množstvo súťažiacich, ale najmä profesionálna kvalita spracovania nahrávok. Niektorí si dali záležať aj na grafickom prevedení súťažných CD-čiek, či priloženej fotodokumentácií. "Zaskočila ma náročnosť počúvania nahrávok. Nejde len o samotné vypočutie množstva kapiel, ale cítim veľkú zodpovednosť za výber semifinalistov. Mnohí z prihlásených do nahrávania vložili všetku energiu a obrovskú snahu a my sme v danej chvíli museli rozhodnúť, či je to dobré alebo nie. Povedať verdikt na základe vypočutej nahrávky mi príde veľmi náročné. Počúvali sme skoro osem hodín, čo bolo únavné, ale na druhej strane sa stretli príjemní ľudia, ktorí rozumejú hudbe a miestami sme sa aj zabavili," povedala po vypočutí nahrávok Zuzana Smatanová, ktorá zasadla do poroty CCPS prvýkrát.

Bližšie informácie o súťaži prináša oficiálna webová stránka Coca-Cola PopStar www.cocacolapopstar.sk .