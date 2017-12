Scenárista sa súdi s Jennifer Lopez pre ukradnutý nápad

BRATISLAVA 26. apríla (SITA/AP) - Televízny scenárista Jack Bunick zažaloval americkú herečku a speváčku Jennifer Lopez spolu s televíznou stanicou UPN za to, že údajne ukradli jeho nápad na seriál. V ...

26. apr 2006 o 10:20 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA/AP) - Televízny scenárista Jack Bunick zažaloval americkú herečku a speváčku Jennifer Lopez spolu s televíznou stanicou UPN za to, že údajne ukradli jeho nápad na seriál. V žalobe scenárista tvrdí, že seriál South Beach, ktorého výkonnou producentkou je práve Lopez a ktorý debutoval na televíznych obrazovkách 11. januára, ukradol základný nápad z jeho scenára pre pilotný film South Beach Miami z roku 1999. Bunickov scenár bol o dvoch mladíkoch z newyorského Brooklynu, ktorí odcestujú na floridskú South Beach, kde sa jeden z nich rýchlo dostane do centra nočných klubov a modelingu. Spornou témou scenára je "hlavná postava z Brooklynu, ktorá sa presťahuje na South Beach v Miami," píše sa v žalobe. Bunick tvrdí, že jeho agent hovoril s producentkou stanice UPN a poslal jej vo februári 2000 jeho scenár, no spoločnosť ho potom už nikdy nekontaktovala. V žalobe scenárista požaduje finančné odškodné a zákaz vysielať seriál.