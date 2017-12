Springsteen vydal album k turné Seeger Sessions

BRATISLAVA 26 apríla (SITA/AFP) - Spevák Bruce Springsteen vydal nový album venovaný folkovej legende Petovi Seegerovi a na svojej internetovej stránke zverejnil informácie o začiatku svetového turné.

Koncertná šnúra s názvom We Shall Overcome: The Seeger Sessions sa začne 30. apríla v New Orleans. Päťdesiatšesťročný Springsteen zahral niekoľko piesní zo svojho 21. albumu v rannej šou Good Morning America stanice ABC zo svojho domu v Ausbury park v New Yersey, kde skúša spolu so skupinou Seeger Sessions Band. Niektorí z fanúšikov však boli sklamaní, že sa nové skladby nenachádzajú na jeho novom CD nosiči.

Po New Orelans sa Springsteen poberie do Európy, kde odohrá koncerty od 5. do 21. mája. Začne 5. mája v Dubline, 7. mája v Manchesteri, 8. mája v Londýne, 10. mája v Paríži, 12. mája v Miláne, 14. mája v Barcelone, 16. mája v Amsterdame, 17. mája vo Frankfurte a 20. mája v Osle. Európske turné zakončí 21. mája v Štokholme. Ďalšie koncerty odohrajú 27. mája v Bostone, 28. mája vo Washingtone a 22. júna v New Yorku. Amerického turné sa zúčastní 17 hudobníkov a spevákov a navštívia spolu 19 miest.