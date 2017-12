Cindy Margolis bude pózovať nahá pre Playboy

26. apr 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA/AP) - Herečka Cindy Margolis známa ako "najviac sťahovaná žena na internete" sa rozhodla, že bude pózovať nahá pre Playboy. Trojnásobná matka povedala pre agentúru AFP, že konečne súhlasila s pózovaním, keď jej zavolali na jej 40. narodeniny. Modelka a herečka uviedla, že v minulosti ponuky pánskeho časopisu odmietala. Avšak myšlienka, že bude pózovať nahá vo veku 40 rokov, jej dodala novú energiu. "V minulosti by som túto ponuku bola prijala len kvôli peniazom. Bude to super, keď sa postavím vedľa 20-ročných dievčat a ukážem im, že na mňa nemajú," povedala.

Modelka a herečka Cindy Margolis sa objavila v roku 1997 vo filme Austin Powers: Špionátor. V predchádzajúcich rokoch bolo o nej počuť najmä v súvislosti s problémami s neplodnosťou. Cindy je hovorkyňou národnej asociácie pre neplodnosť Resolve a v súčasnosti pripravuje knihu o tejto tematike. "Chcem, aby aj priemerní ľudia mali dostatok informácií o neplodnosti a spôsoboch, ako túto situáciu riešiť," povedala. V roku 2002 Cindy porodila syna Nicholasa po rizikovom tehotenstve. Bolo to jej prvé dieťa s manželom Duom Starkmanom. V roku 2005 do ich rodiny pribudli dvojčatá Sabrina a Sierra, ktoré vynosila náhradná matka. "Je to jedno, akým spôsobom máte dieťa. Najdôležitejšie je to, že môžete držať vaše krásne dieťa v náručí," povedala Margolis.