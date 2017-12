Angelina Jolie poskytla exkluzívny rozhovor

26. apr 2006 o 15:20 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA) - Americká herečka Angelina Jolie sa konečne rozhodla, po dlhom čase mlčania o svojom tehotenstve a vzťahu s hercom Bradom Pittom, prehovoriť. Súhlasila totiž, že vystúpi v televíznom programe Today a poklebetí si s moderátorkou Ann Curry. Na televíznych obrazovkách sa dlho očakávaný rozhovor odvysiela vo štvrtok ráno. Moderátorka si však pre svoj rozhovor musela prísť až do Namíbie. Herečka prezradila, že jej srdce krváca, keď vie, že nemôže pomôcť všetkých deťom v Afrike tak, ako pomohla adoptívnej dcére Zahare Marley. "Pochádza z krajiny, kde každoročne nejde do školy šesť miliónov detí. Jej matka zomrela na AIDS, ale aj tak by nemali na to, aby ju poslali do školy," povedala Jolie. Curry bola jedinou zástupkyňou médií, ktorá sa dostala do blízkosti hviezdneho páru, ktorý sa chystá na rodičovstvo uprostred Afriky.