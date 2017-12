Cruise a Holmes už plánujú svadbu

27. apr 2006 o 9:10 SITA

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - Hollywoodsky herec Tom Cruise potvrdil, že prípravy na svadbu s Katie Holmes sú už v plnom prúde. Katie a Tom, ktorým sa 18. apríla narodila dcérka Suri, sú zasnúbení od minulého roka. Chceli však, aby sa dieťa narodilo ešte pred svadbou. Cruise prezradil, že jeho snúbenica bude celé plánovanie manažovať. "Bude to v priebehu niekoľkých týždňov. Práve sa rozhodujeme kedy, kde a ako. Ale bude to tak, ako si to bude priať Katie," povedal Cruise. Mnohí Cruisovi kolegovia a priatelia sa už nemôžu dočkať toho, keď budú Katie môcť oslovovať ako Tomovu manželku. "Veľmi sa teším na to, keď budeme svoji," dodal šťastný otec Cruise.