Podľa Jackieho Chana nie sú filmové ceny férové

BRATISLAVA 27. apríla (SITA/AP) - Hongkonský akčný hrdina Jackie Chan dnes vyhlásil, že žiadne filmové ceny nemôžu byť férové z dôvodu veľkého počtu filmov a problémov pri zostavovaní objektívnej poroty.

27. apr 2006 o 12:00 SITA

"Na internete je veľa kritiky o tom, že výsledky Oscarov neboli fér," napísal Chan na svojej oficiálnej internetovej stránke. "Niektorí tvrdia, že cenu za najlepšieho režiséra či najlepší film mal vyhrať niekto iný," naznačil herec a nezabudol pogratulovať Angovi Lee za zisk zlatej sošky za film Skrotená hora. Tento film mal nomináciu aj na najlepší film, no porazila ho snímka Crash. "Nemyslím, že by na súťažiach, okrem Olympiády, bolo niekedy niečo fér. Keď niekoho porazíte o tisícinu sekundy, vyhrali ste. Váš výsledok je totiž jediným dôkazom vašej výhry. Sem samozrejme nerátam podvádzanie. Viete z koľkých filmov musia rôzne filmové súťaže vyberať? Niektoré sa však nemohli kvalifikovať, iné nedostali šancu na účasť a niektoré ani nikto nenavrhol. Je však možné, že práve tieto filmy by možno boli lepšie, než tie, ktoré naozaj súťažia. Môžete teda povedať, že je to fér? Keďže všetci máme iný vkus a obľúbené veci, výsledky sa tak prirodzene musia stále meniť," dodal Chan.