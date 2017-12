Kevin Costner vraj masturboval pred šokovanou masérkou, ktorú potom prepustili

27. apr 2006 o 10:40 TASR

Londýn 27. apríla (TASR) - Kevin Costner sa nedobrovoľne stal terčom záujmu britských médií. Podľa ich informácií mal herec, režisér a producent v jednej osobe v luxusnom hoteli v Škótsku masturbovať pred očami istej masérky, a to proti jej vôli.

Žena, ktorá sa na Costnerovo správanie sťažovala vedeniu hotela, dostala vraj výpoveď, informoval okrem iných aj seriózny londýnsky denník The Times.

Dejiskom predmetného škandálu mal byť v roku 2004 Old Course Hotel v St. Andrews, ktorý si herec s manželkou vybral na pobyt počas golfového turnaja a ktorého majiteľ je údajne Costnerovým priateľom.

V súčasnosti 34-ročná poškodená požaduje od niekdajšieho zamestnávateľa odškodné súdnou cestou. Samotný herec však v procese nefiguruje ako obžalovaný, a to napriek tomu, že masérka považuje podľa vlastných slov jeho postup za zneužitie a trestný čin. Britská justícia súhlasila so zverejnením jeho mena v tejto súvislosti až po tom, čo periodikum The Daily Mail podalo žalobu kvôli utajovaniu identity celebrity.

Costnerov hovorca Paul Bloch pre The Times uviedol, že ide o spor medzi hotelom a jeho niekdajšou zamestnankyňou, s ktorým oscarový herec nemá nič spoločné.